عنصر بالحرس الوطني الأوكراني يفتح النار ويقتل 5 أشخاص شرق البلاد

وزير خارجية أوكرانيا يعلق على التعامل مع بوتين من منظور "دعونا لا نفعل شيئًا حتى لا نغضبه"

وزير خارجية أوكرانيا لـCNN: لن نكون دولة تتلقى تعليمات من قوة عظمى.. وأمريكا ملتزمة بصد روسيا

موسكو تلقي اللوم على كييف.. ما آخر تطورات التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا؟

كييف، أوكرانيا (CNN)—فتح عنصر بالحرس الوطني الأوكراني، الخميس، النار ليقتل 5 أشخاص ويصيب 5 آخرين في مصنع ماكينات في بلدة دنيبرو، شرق البلاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان أن مطلق النار استخدم سلاحا هجومي من نوع "كلاشينكوف" قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع.

وقالت الوزارة في بيان لاحق أن مطلق النار تم القبض عليه، لافتة إلى أنه يبلغ من العمر 20 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية ع هويته.

وبينت الداخلية الأوكرانية أن الدوافع وراء إطلاق النار لا تزال غير معروفة وأن التحقيق بالحادث ما زال جاريا.

ويشار إلى أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الأوكرانية الشرقية مع روسيا توترات وحشد للقوات الروسية وسط مخاوف من عملية اجتياح روسية.