صور أقمار صناعية تُظهر انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا

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"الأكثر تدريبًا واحترافًا".. الجيش الروسي ينشر قوات النخبة قرب حدود أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أظهرت لقطات من شركة "Maxar" للأقمار الصناعية انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وتتزامن هذه الصور مع إعلان وزارة الدفاع الروسية سحب بعض القطعات العسكرية على الحدود الجنوبية والغربية وعودتها إلى قواعدها مع "تدريبات" عسكرية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أظهرت لقطات من شركة "Maxar" للأقمار الصناعية انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتتزامن هذه الصور مع إعلان وزارة الدفاع الروسية سحب بعض القطعات العسكرية على الحدود الجنوبية والغربية وعودتها إلى قواعد

وتتوقع واشنطن أن تغزو موسكو كييف هذا الأسبوع مشيرة إلى أنها حتى إن لم تفعل فهذا لا يعني أنها لن تهاجم أوكرانيا أبدا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أظهرت لقطات من شركة "Maxar" للأقمار الصناعية انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتتزامن هذه الصور مع إعلان وزارة الدفاع الروسية سحب بعض القطعات العسكرية على الحدود الجنوبية والغربية وعودتها إلى قواعد

ومن المتوقع أن يأتي الهجوم (إن حدث) من 3 جهات محتملة، وهي الجهة الشمالية لأوكرانيا (الحدود البيلاروسية) والجهة الشرقية (باتجاه خاركييف) والجهة الجنوبية الشرقية (إقليم دونباس).

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أظهرت لقطات من شركة "Maxar" للأقمار الصناعية انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتتزامن هذه الصور مع إعلان وزارة الدفاع الروسية سحب بعض القطعات العسكرية على الحدود الجنوبية والغربية وعودتها إلى قواعد

وتسعى روسيا حسب مراقبين إلى ضمان عدم تغلغل حلف "الناتو" في أوكرانيا، وهي المسألة التي تعتبرها موسكو جزءا من أمنها القومي.

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