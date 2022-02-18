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موسكو، روسيا (CNN)—بينت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن سبب طلب مغادرة بارت غورمان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية بموسكو جاء كرد على طرد دبلوماسي روسي في أمريكا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان: "بإمكاننا تأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة في موسكو، بارت غورمان، ونائب السفير غورمان ثاني أكثر المسؤولين رفعة في السفارة الأمريكية بموسكو بعد السفير وهو عضو مهم في فريق القيادة هناك".

وأكدت الولايات المتحدة أنها تدرس الرد المناسب على هذه الخطوة، وقال المتحدث باسم الخارجية: "خطوة روسيا تجاه نائب سفيرنا غير مبررة ونحن نعتبرها خطوة تصعيدية وندرس الرد".

ويشار على أن هذا التصعيد الدبلوماسي يأتي في الوقت الذي لا تزال المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا مستمرا، وهو الأمر الذي ينفي الكريملين وجود أي نية حياله.