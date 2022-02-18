نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح السيناتور الديمقراطي بين كاردين أحد السيناريوهات التي قد يقدم عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتعتبر الأسوأ من وجهة نظر الأمريكيين.

وأوضح كاردين في مقابلة على CNN: "أعتقد أن السيناريو الأسوأ هو أن روسيا يمكن أن تفلت بعد السيطرة على أوكرانيا وتعكر صفو الغطاء الأمني ​​في أوروبا حيث سيكون لذلك عواقب أكثر خطورة على مستقبلنا، لذا، على صعيد الأمن القومي، تسعدني رؤية القيادة الأمريكية متحدة مع شركائنا الأوروبيين".

وأضاف: "فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي لأي نزاع مسلح، فإن له تأثير، يؤثر على سلسلة التوريد ويؤثر على إمكانية التنبؤ للمستثمرين، لذلك هناك تكلفة مرتبطة به، لكن ترك روسيا تتغلب على دول أخرى سيكون أسوأ بكثير، وبصراحة تامة، كل هذا في يد السيد بوتين، إنه الشخص الذي سيتخذ القرار النهائي، لا أحد يعرف ما سيفعله غير نفسه".

وتابع قائلا: "لذلك نأمل أن يكون هناك طريق إلى الأمام حيث يمكننا تجنب الصراع المسلح. ولكن، كما قال الرئيس بايدن، نحن مستعدون لأي طارئ".