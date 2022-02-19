نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأنه مقتنع بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: "الشيء الأكثر فظاعة هو أنه لا توجد كلمة واحدة عن الحالة الحقيقية للسكان المدنيين في دونباس.. لا شعب ولا مشاكل؟".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" تصريحات زاخاروفا وأن "الرئيس الأمريكي كرر الأطروحة التي لا أساس لها من الصحة حول محاولات روسيا المزعومة ’لمهاجمة‘ أوكرانيا، مهددة موسكو بفرض عقوبات في حال حدوث تصعيد. وينفي الاتحاد الروسي بشكل قاطع ذلك وخطط التصعيد المنسوبة اليها".

وكان بايدن قد أكد الجمعة، أنه بات مقتنعا بأن الرئيس الروسي، اتخذ قرار غزو أوكرانيا. مشيرًا الى أن لديه سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل أو الأيام المقبلة، متوقعا أن الهجوم سيطال العاصمة الأوكرانية، كييف.