جونسون: روسيا تخطط لأكبر حرب بأوروبا منذ 1945

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء البريطاني، بويس جونسون، إن روسيا تخطط لأكبر حرب بأوروبا منذ العام 1945 (الحرب العالمية الثانية).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جونسون في مقابلة مع هيئة البث البريطانية "BBC" حيث قال: "أخشى أن أقول إن الخطة التي نراها الآن تتعلق بشيء يمكن أن يكون بالفعل أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945".

وتابع قائلا: "أخشى أن حربًا خاطفة ستتبعها فترة طويلة وشنيعة من الانتقام والتمرد، وسيحزن الآباء الروس على فقدان الجنود الروس الشباب، الذين هم في طريقهم هذا أبرياء تمامًا مثل الأوكرانيين الذين يستعدون".

وأضاف أن "على الناس أن يفهموا أن التكلفة الباهظة في حياة الإنسان لا تترتب على الأوكرانيين وحسب ولكن أيضًا على الروس وللشباب الروسي.. نحن لا نعرف تمامًا ما ينوي الرئيس بوتين"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "التوقعات قاتمة ولهذا السبب يجب أن نقف معًا بقوة".