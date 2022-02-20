نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، السيناريو الأسوأ يمكن أن يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل متهمة موسكو بعدم الجدية في المساعي الدبلوماسية.

وأوضحت الوزيرة البريطانية: "هذه واحدة من أخطر اللحظات بالنسبة للأمن الأوروبي التي عشناها منذ أوائل القرن العشرين، نحن بحاجة إلى إظهار وحدة غير مسبوقة، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في التفكير في الموقف بتأمل، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد لسيناريو أسوأ حالة، ويمكن أن يحدث هذا السيناريو الأسوأ في وقت مبكر مثل الأسبوع المقبل".

وتابعت تروس قائلة: "نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي تفهمه روسيا، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أقوياء في دعم أوكرانيا وعدم بيع أوكرانيا بتنازلات متعلقة بالسيادة".

وأضافت: "هذه ليست مجرد قضية لأوروبا، هذه قضية تخص العالم، لأنه إذا كانت دولة ذات سيادة قادرة على أن يتم غزوها دون عواقب، فإن ذلك يرسل إشارة إلى معتدين آخرين في جميع أنحاء العالم".