وزير فرنسي يكشف الحد الأدنى لموعد لقاء بايدن وبوتين المحتمل

مع تهديد غزو روسي.. هكذا تبدو الحياة في الجبهة الأمامية في "نيويورك" أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "لن تُعقد قبل الخميس"، وذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "LCI" الفرنسية الإثنين.

وسيلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، وبوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الخميس.

ووصف بون هذه الاجتماعات بـ"التحضيرية" للقمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الوزير الفرنسي قائلا: "سنرى كيف سيكون الوضع"، في إشارة إلى ما سينتج عن هذه اللقاءات.

وكان قد اتفق الرئيسان الأمريكي والروسي بـ"المبدأ" على عقد اجتماع ثنائي لمناقشة التوترات حول أوكرانيا، بعد اتصالات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بما في ذلك 3 ساعات من الحوار مع بوتين، وفقا لبون.