بوتين: منفتحون على الحوار ولكن مصالح وروسيا وأمنها "غير قابل للتفاوض"

وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط

مشادة بين بوتين ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب الاعتراف بمناطق أوكرانية: أجب بنعم أو لا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده منفتحة على الحوار مع الغرب مؤكدا في الوقت ذاته على أن مصالح وأمن روسيا "غير قابل للتفاوض".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الكرملين بمناسبة يوم المدافع عن أرض الآباء، حيث قال بوتين: "نرى مدى صعوبة تطور الوضع الدولي وما هي الأخطار التي تشكلها التحديات الحالية مثل إضعاف نظام الحد من التسلح أو النشاط العسكري لكتلة الناتو".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن دعوات روسيا لبناء نظام من الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة من شأنه أن يحمي جميع البلدان بشكل موثوق لا تزال دون إجابة ".

وتابع قائلا: " روسيا كانت دائما منفتحة على الحوار المباشر والصادق من أجل إيجاد حلول دبلوماسية لأصعب المشاكل.. لكني أكرر، مصالح روسيا وأمن مواطنينا غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا".