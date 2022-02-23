بريطانيا: لم نر دليلا كاملا على ارسال روسيا قوات إلى شرقي أوكرانيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قالت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، إن بلادها لم تر دليلا كاملا عن إرسال روسيا قوات إلى شرقي أوكرانيا، وذلك مع استمرار التوترات بين روسيا ومن جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى.

وقالت الوزيرة البريطانية: "لقد سمعنا من بوتين نفسه أنه يرسل قوات، ليس لدينا حتى الآن الدليل الكامل على حدوث ذلك. ما نتوقعه، وقد أكده الأمريكيون وكذلك المملكة المتحدة، هو غزو واسع النطاق، بما في ذلك احتمال غزو كييف".

رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قالا، الثلاثاء إن القوات الروسية دخلت منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لموسكون وهذا الأمر الذي لم تتمكن CNN من التأكد منه بصورة مستقلة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال إن بلاده منفتحة على الحوار مع الغرب مؤكدا في الوقت ذاته على أن مصالح وأمن روسيا "غير قابل للتفاوض"، وذلك في مقطع فيديو نشره الكرملين بمناسبة يوم المدافع عن أرض الآباء، الأربعاء.