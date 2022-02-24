موسكو، روسيا (CNN)—أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "Rosaviatsia"، فرض قيودًا على عملياتها، الخميس، في ضوء الأوضاع الجارية حاليا في أوكرانيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس شرقي أوكرانيا.

وعلقت الرحلات الجوية في المطارات بكل من روستوف، كراسنودار، أنابا، جيلينجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك، أوريول، كورسك، فورونيج وسيمفيروبول، القرم.

وبينت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن التقييد في هذه المطارات سيستمر حتى الثاني من مارس/ اذار المقبل.

ويذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت، الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية بالإضافة على طائرة مروحية أخرى، في حين ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الجيش الروسي نفى هذه المزاعم.