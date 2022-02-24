انفجارات في ما لا يقل عن 16 موقعًا بأوكرانيا.. مشاهد للأضرار والنزوح الجماعي والتحركات العسكرية

شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفها بـ"غير المقبولة" في كلمة متلفزة له الخميس.

وقال أردوغان: "هذه الخطوة، التي نرى أنها تتعارض تماما مع القانون الدولي ضربة موجعة للاستقرار والسلام الإقليميين".

وتحدث الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، وأكد على دعم أنقرة لوحدة الأراضي الاوكرانية.

وقال أردوغان: "نأسف بشدة أن روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان تجمعنا بهما علاقات سياسية واجتماعية، تواجهان بعضهما بهذه الطريقة".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "سنقوم بواجبنا لضمان أمن جميع من يعيشون في أوكرانيا، خصوصا مواطنينا وإخوتنا التتار في المنقطة".

وكان قد تحدث أردوغان إلى بوتين في اتصال هاتفي الأربعاء حيث عبر عن رفضه لخطوات اارئيس الروسي التي تهدد سيادة أوكرانيا.