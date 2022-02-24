شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – في بيان مشترك، دان قادة الدول السبع الصناعية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مشيرين إلى أنه وضع نفسه في الجهة الخاطئة من التاريخ.

وبعد اجتماع دام ساعة فقط، قال القادة في بيان مشترك: "لقد صدر بوتين الحرب إلى القارة مجددا"، وأضافوا: "وضع نفسه في الجهة الخاطئة من التاريخ"، حسب قولهم.

وأردف قادة الدول الصناعية السبع: "ندين الرئيس فلاديمير بوتين بسبب رفضه الدائم الانخراط في العملية الدبلوماسية لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالأمن الأوروبي رغم عروضنا المتكررة".

وتابع القادة في بيانهم بالقول: "نقف متحدين مع شركائنا بما في ذلك الناتو والاتحاد الأوروبي وأعضائهما بالإضافة إلى أوكرانيا وأن نبقى مصرين على القيام بما يلزم لحماية قواعد القانون الدولي".

وشارك في هذا الاجتماع، المستشار الألماني ورؤساء وزراء كندا وبريطانيا وإيطاليا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.