ردا على بوتين.. هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن حزمة العقوبات التي ستفرضها أمريكا وحلفاؤها على روسيا بسبب احتياح موسكو لأوكرانيا الخميس، فما هي تلك العقوبات.
1. الحد من قدرة على التعامل تجاريا بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
2. منع روسيا من تطوير قدراتها العسكرية أو تمويل جيشها.
3. الحد من قدرة روسيا على المنافسة في اقتصاد التكنولوجيا العالية في القرن الـ21.
4. فرض عقوبات على المصارف الروسية التي تبلغ أصولها حول مليار دولار.
5. حظر 4 بنوك رئيسية كبرى ما يعني أن كل أصولها ستصبح مجمدة.