القوات الروسية تسيطر على مطار عسكري يبعد 25 كم عن وسط كييف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيطرت القوات الروسية على مطار أنتونوف العسكري والذي يبعد 25 كيلومترا عن وسط العاصمة الأوكرانية، كييف، وفقا لمراسل CNN على الأرض ماثيو شانس.

وأكد مراسل CNN أن القوات التي تسيطر على المطار تحمل شعارا يحمل اللونين البرتقالي والأسود لتبين أنها قوات روسية.

وأكد قائد الوحدة التي سيطرت على المطار أن معارك عنيفة اندلعت قرب المطار وأن الجيش الأوكراني يخطط لشن هجوم معاكس من أجل اتسعداة السيطرة على القاعدة العسكرية.

وقال مرسال CNN: "نسمع أصوات طائرات في الاجواء، هناك أعمدة من الداخان الأسود تتصاعد من القاعدة".