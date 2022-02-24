عن اجتياح أوكرانيا.. خارجية روسيا: هذه ليست بداية الحرب بل نهايتها

مستندات حكومية محروقة ومشاهد لم تُر منذ الحرب العالمية الثانية.. مراسل يروي ما يراه في كييف

انفجارات في ما لا يقل عن 16 موقعًا بأوكرانيا.. مشاهد للأضرار والنزوح الجماعي والتحركات العسكرية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أن هجوم موسكو على أوكرانيا "ليس بداية حرب" بل نهاية لها.

وقالت زخاروفا إن اجتياح أوكرانيا "ليس بداية حرب" لكنه "نهاية للحرب"، حسب قولها.

وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في حديث حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا بتصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية: "في البداية، هذه ليست بداية حرب، هذا أمر مهم للغاية".

وتابعت زخاروفا: "هذه محاولة منا لمنع تطور الأحداث إلى حرب، وثانيا هذه نهاية للحرب"، حسب قولها.

وكانت قد شنت موسكو حربا شاملة عل أوكرانيا استهدفت مدنا رئيسية منها العاصمة، كييف، إذ أمطرت الأراضي الأوكرانية بقصف صاروخي ومدفعي وتوغلت من جهات عدة داخل الأراضي الاوكرانية.