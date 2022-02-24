شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، العالم على "التحرك الفوري" للرد على العملية العسكرية الروسية التي تنفذها روسيا في بلاده، لافتا إلى أن "مستقبل أوروبا والعالم على المحك".

وعدد الوزير الأوكراني 5 نقاط بخطة عمل بتغريدة نشرها على تويتر، جاءت كالتالي:

عقوبات مدمرة على روسيا الآن، بما في ذلك نظام سويفت عزل روسيا بالكامل بكل الوسائل وبجميع الأشكال أسلحة ومعدات لأوكرانيا المساعدة المالية المساعدة الإنسانية

ويذكر أن هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هدد "أولئك الذين قد يميلون إلى التدخل" في العمل العسكري الروسي الذي أعلن عنه، الخميس، قائلا: "الآن بضع كلمات مهمة ومهمة للغاية لأولئك الذين قد يميلون للتدخل من الخارج في الأحداث الجارية.. كل من يحاول التدخل معنا، أو أكثر من ذلك لخلق تهديدات لبلدنا وشعبنا، يجب أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريًا وسيقود إلى عواقب لم تشهد من قبل في التاريخ. نحن مستعدون لاي تطور للأحداث.. كل القرارات اللازمة اتخذت بهذا الخصوص. اتمنى ان يتم سماعي".