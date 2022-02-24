أول رد من بايدن بعد إعلان بوتين عن عملية عسكرية في دونباس

شاهد.. ماذا قالت متحدثة البيت الأبيض عن إشادة ترامب بتصرف بوتين مع أوكرانيا؟

وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بيانا عقّب فيه على إعلان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية لحماية دونباس شرقي أوكرانيا، صباح الخميس.

وقال بايدن في البيان: "صلاة العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة وهم يتعرضون لهجوم غير مبرر وغير عادل من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد اختار الرئيس بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، وسترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة. سيحاسب العالم روسيا".

وأضاف بايدن أنه يراقب الوضع من البيت الأبيض، وأنه سيجتمع مع قادة مجموعة السبع صباحا، لافتا إلى أنه سيعلن غدا عن "عواقب أخرى" ستفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا.