ماكرون يتحدث عن التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طريقة تعامل حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الغزو الروسي لأوكرانيا مشيرا إلى أنه كان يجب أن يرد بشكل أكثر حزما.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "للأسف الاتحاد الأوروبي والغرب برمته لم يظهروا وقفة حازمة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "كان ينبغي على الناتو أن يتخذ خطوة أكثر حزما"، معتبرا أن الدول الغربية اكتفت بتقديم النصائح مشيرا إلى عدم صدور أي تحرك على الأرض من قبل الناتو ومتمنيا أن يصدر موقفا أكثر حزما عن قادة الحلف في الاجتماع المزمع عقده الجمعة.

وكرر أردوغان تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي قال فيها عن حلفائه الغربيين: "يكتفون تقديم النصائح فقط ولا يقدمون أي دعم"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتعتبر تركيا دولة عضو في حلف الناتو وتمثل جزءا من الخاصرة الجنوبية للحلف في أوروبا، لكنها لم تنجح بعد بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وكان قد شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا من 3 جهات على أوكرانيا وتقف القوات الروسية على مشارف العاصمة كييف، وسط أنباء عن محاولة مرتقبة للروس للسيطرة على مركز أوكرانيا.