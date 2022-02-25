من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

بايدن يتوعد بوتين في خطابه: سيكون منبوذًا وسنتأكد من تكبد روسيا ثمنًا باهظًا

بايدن بأول خطاب بعد الغزو الروسي: بوتين هو المعتدي وهو من اختار هذه الحرب

باريس، فرنسا (CNN)— هاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين موجها انتقادات لاذعة للأخير بعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال الوزير الفرنسي، الجمعة، إن بوتين قرر "إزالة أوكرانيا من خريطة الدول"، مضيفا أن "العقوبات الفرنسية على روسيا التي لم يعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ستكون صارمة وقوية - وهذا يعني تجميد وسائلهم وتجميد دفاتر الشيكات الخاصة بهم، وهذا يعني عدم القدرة على ممارسة أنشطة اقتصادية في فرنسا".

وردا على سؤال حول سبب عدم إدراج القيود المفروضة على روسيا، الوصول إلى نظام SWIFT المصرفي حتى الآن، قال لو دريان: "لأنه كان علينا التحرك بسرعة"، لافتا إلى أنه "لا توجد محظورات بالعقوبات، وستكون هناك عقوبات أخرى".

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعلن في خطاب، الخميس، عن حزمة العقوبات التي ستفرضها أمريكا وحلفاؤها على روسيا بسبب احتياج موسكو لأوكرانيا.