دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تسعى إلى التوصل إلى هدنة في أوكرانيا، بعد الهجوم الروسي على أراضيها منذ الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن بيان للرئاسة التركية أن أردوغان بحث في اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال أردوغان في حديثه إلى زيلينسكي إن "تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا".

وقدم الرئيس التركي تعازيه إلى زيلينسكي في ضحايا الهجوم الروسي.

وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بوقف تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا في انتظار المفاوضات، لكن العمليات استؤنفت بعد أن قيل إن الحكومة في كييف رفضت المحادثات.

في حين نفى مستشار رئاسي أوكراني في الساعات الأولى من صباح السبت أن أوكرانيا رفضت التفاوض.