"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

أوكرانيان يسارعان بزفافهما على صوت صافرات الإنذار بدلا من أجراس الكنائس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيطرت القوات الروسية على أجزاء من شمال أوكرانيا خارج العاصمة، كييف، بما في ذلك منطقة تشرنوبيل، وفقًا لتحليل من معهد دراسات الحرب في واشنطن العاصمة.

باللون الأحمر، المناطق التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا , plain_text تصوير: Source: Institute for the Study of War/ Graphic: Renée Rigdon, CNN

ووفقا للتحليل الصادر عن المعهد انتقلت القوات الروسية أيضا جنوبي أوكرانيا إلى مدينة خيرسون شمال شبه جزيرة القرم.

وسُمع دوي عدة طلقات نارية في العاصمة الأوكرانية، كييف، وتحديدا قرب وسط المدينة حوالي الساعة 5:45 صباح السبت بالتوقيت المحلي، ويبدو أن مصدر النيران يأتي من الجنوب الشرقي للمدينة.

بين الساعة 2 إلى 4 صباحًا فجر السبت، أفادت فرق CNN سماع انفجارات مدوية في غرب وجنوب العاصمة، كييف، مع إضاءة السماء بسلسلة من الومضات، وبعد فترة وجيزة، أظهرت مقاطع فيديو من شهود عيان انفجارات في شمال غرب المدينة.