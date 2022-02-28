سماع دوي انفجارات قرب كييف تزامنا مع انتهاء محادثات روسيا وأكرانيا

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(CNN)-- سُمع دوي عدة انفجارات كبيرة حوالي الساعة 6:40 مساءً بالتوقيت المحلي الاثنين إلى الشرق من وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت هذه أكبر انفجارات سمعت يوم الاثنين، وتبعها دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة.

وفي اللحظات الأخيرة لانتهاء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي جرت في بيلاروسيا، سُمع دوي ثلاثة انفجارات كبيرة في مدينة كييف.

وقال ميخائيلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين إن المحادثات الروسية والأوكرانية انتهت في بيلاروسيا، وعاد الطرفان إلى عاصمتيهما لإجراء مشاورات.

وقال بودولاك "عقد الوفدان الأوكراني والروسي الجولة الأولى من المفاوضات. وكان هدفهما الرئيسي مناقشة وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا. وقد حدد الطرفان الموضوعات التي تم تحديد قرارات معينة فيها".

وأشار إلى أنه "من أجل اتخاذ هذه القرارات سيتم تطبيق خارطة طريق للطرفين وعادوا للتشاور في عواصمهم، وناقش الطرفان عقد جولة أخرى من المفاوضات حيث يمكن تطوير هذه القرارات".