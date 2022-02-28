أظهرت صور من الأقمار الصناعية، نشرتها شركة "ماكسار"، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على مدى أيام، ونستعرض لكم في هذا الفيديو أبرز هذه الصور، من ظهور مجموعات قتالية روسية قرب الحدود الأوكرانية قبل بدء الغزو، إلى تدمير أكبر طائرة في العالم إثر هجوم روسي على مطار قرب كييف.

22 فبراير

صور أقمار صناعية تُظهر زيادة للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

23 فبراير

صور أقمار صناعية تُظهر مجموعات قتالية روسية ونشر للمدفعيات قرب منطقة غولوفتشينو الروسية.

25 فبراير

صور أقمار صناعية تُظهر طوابير طويلة وازدحامات مرورية مع محاولة أوكرانيين الفرار من مناطق الصراع.

27 فبراير

صور أقمار صناعية تظهر تدمير "مريا"، أكبر طائرة في العالم، من طراز أنتونوف AN-225، إثر هجوم روسي على مطار قرب كييف.

28 فبراير

صور أقمار صناعية تُظهر قافلة عسكرية روسية بطول 3 أميال في طريق يؤدي إلى كييف، بالقرب من منطقة إيفانكيف، تتضمن دبابات ومدفعيات وناقلات مشاة.