محكمة العدل الدولية تعلن تقدم أوكرانيا بدعوى ضد روسيا

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نشر الأحد ، 27 فبراير / شباط 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت محكمة العدل الدولية أن أوكرانيا تقدمت بدعوى ضد روسيا تتهم فيها موسكو بـ"التخطيط لارتكاب أعمال إبادة جماعية وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن أوكرانيا ذكرت أن روسيا "زعمت وقوع أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين"، مضيفة أن "روسيا نفذت بعد ذلك عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا".

وتابع البيان أن "أوكرانيا اتهمت روسيا أيضا بالتخطيط لأعمال إبادة جماعية في أوكرانيا وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".

ولم تعلق روسيا بعد على بيان محكمة العدل الدولية.