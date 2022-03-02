"زلّة لسان" بايدن بحديثه عن بوتين وتطويق كييف يثير تفاعل مغردين

من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

بايدن يؤكد في خطابه: القوات الأمريكية لا ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا

بايدن يتوعد بوتين في خطابه: سيكون منبوذًا وسنتأكد من تكبد روسيا ثمنًا باهظًا

بايدن بأول خطاب بعد الغزو الروسي: بوتين هو المعتدي وهو من اختار هذه الحرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما وصفوه بـ"زلة لسان" للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال خطاب "حالة الأمة"، الأربعاء، وحديثه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

ايران آخذه عقله 😂😂 بايدن: "بوتين قد يطوق كييف بالدبابات ، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الشعب الإيراني" #الأمم_المتحدة https://t.co/AAtNf1xSVH

وأبرز نشطاء ما بدى أن بايدن قد قال "الشعب الإيراني" عوضا عن "الشعب الأوكراني"، إذ لفتوا إلى أنه قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."

قال "الشعب الإيراني" بدلا من "الشعب الأوكران." الآن نحن نفهم ارتباك السياسة الخارجية للولايات المتحدة. https://t.co/3YCiwgUeF5

وأعاد الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، فيرناندو ميغيل فيرنانديز، نشر مقطع الفيديو بتغريدة على صفحته المعرفة بتويتر، قائلا بتعليق: "قال ’الشعب الإيراني‘ بدلا من ’الشعب الأوكراني‘ الآن نحن نفهم ارتباك السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

الرئيس بايدن في خطابه للاتحاد قال بايدن أيضًا "يمكن لبوتين أن يضع دبابات في كييف لكنه لن ينال قلوب الشعب الإيراني". ?????????? 😂😂 #روسيا_اوكرانيا

"وقال بايدن في خطابه: "قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ.. بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه"، مشيدا بـ"قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم"، وقال: "بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة".

*باختصار: خطاب #بايدن خصص جزء السياسة الخارجية ل #اوكرانيا_روسيا وذكر المنافسة مع #الصين بشكل عابر وسريع- لم يذكر اي ملف اخر ( #ايران لم ترد مرة واحدة في الخطاب- قال الشعب الايراني بالخطأ بدلا" من الشعب الاوكراني)

وأعلن بايدن حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، وقال: "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادهم".

بايدن يخلط بين الشعب الاوكراني والشعب الايراني …. Sleepy @POTUS 🔫🔫🔫🔫🔫😱 https://t.co/01kaPkURI3

وبإعلان بايدن تنضم الولايات المتحدة إلى كندا والاتحاد الأوروبي، في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.