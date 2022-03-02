حركة غريبة بيد نانسي بيلوسي خلال خطاب بايدن تثير تشاؤلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، حركة بيدي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال خطاب "حالة الاتحاد" الذي أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تساؤلات.

What the hell is this reaction from Nancy Pelosi to Biden talking about soldiers breathing in toxic smoke from burn pits. https://t.co/MKdgMCPnVf

وفي مقطع الفيديو المتداول قامت نانسي بيلوسي بضم قبضتيها معا كما لو أنها كانت تنوي البدء بالتصفيق قبل أن تبدأ بفركهما معا خلال حديث الرئيس الأمريكي عما واجهه الجنود الأمريكيون عن المخاطر العديدة التي واجهوها في أفغانستان.

In what world is Nancy Pelosi's reaction to Joe Biden talking about U.S. troops breathing in "toxic smoke" normal? https://t.co/ewklZS6c1H

وكان بايدن قد تطرق للأزمة الأوكرانية في خطابه قائلا: "قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ.. بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه"، مشيدا بـ"قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم"، وقال: "بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة".

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وأعلن بايدن حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، وقال: "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادهم".