حركة غريبة بيد نانسي بيلوسي خلال خطاب بايدن تثير تشاؤلات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، حركة بيدي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال خطاب "حالة الاتحاد" الذي أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تساؤلات.

وفي مقطع الفيديو المتداول قامت نانسي بيلوسي بضم قبضتيها معا كما لو أنها كانت تنوي البدء بالتصفيق قبل أن تبدأ بفركهما معا خلال حديث الرئيس الأمريكي عما واجهه الجنود الأمريكيون عن المخاطر العديدة التي واجهوها في أفغانستان.

وكان بايدن قد تطرق للأزمة الأوكرانية في خطابه قائلا: "قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ.. بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه"، مشيدا بـ"قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم"، وقال: "بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة".

وأعلن بايدن حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، وقال: "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادهم".

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