رئيس أوكرانيا بمقابلة حصرية مع CNN: سنرى إن كانت روسيا تريد السلام حقًا أم تضيع الوقت

(CNN)-- تدور معارك ضارية بين القوات الأوكرانية والروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، مع جلسة محادثات بين مسؤولي البلدين بعد عدم تحقيق نجاح في الجولة الأولى، فيما جدد الرئيس الأمريكي دعم واشنطن لكييف.

إليك ما تحتاج إلى معرفته من آخر التطورات بشأن الغزو الروسي:

استمرار المحادثات: من المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم، بحسب مساعد رئاسي أوكراني.

استمرت الجولة الأولى من المحادثات، الاثنين، لمدة خمس ساعات وانتهت دون تحقيق تقدم.

"الاختبار الحقيقي": استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه السنوي عن حالة الاتحاد لتقديم عرض للتصميم على أن الديمقراطيات الغربية تقف بثبات وراء أوكرانيا، التي غزتها روسيا الأسبوع الماضي.

وقال بايدن "على مدار تاريخنا تعلمنا هذا الدرس: عندما لا يدفع الطغاة ثمن عدوانهم فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى. إنهم يواصلون التحرك".

ومع ذلك، أوضح بايدن أنه لن يتم نشر أي قوات أمريكية للقتال إلى جانب الأوكرانيين، لكن الغرب سيستخدم بدلاً من ذلك العقوبات والإجراءات الاقتصادية، كما قال، لمواصلة "إلحاق الألم بروسيا ودعم الشعب الأوكراني".

كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع بقوة عن حلفائها في الناتو، بمن فيهم أولئك الموجودون في أوروبا الشرقية الذين يشعرون بالقلق من أنهم، مثل أوكرانيا، يمكن أن يكونوا في يوم من الأيام هدفًا للعدوان الروسي.

القتال من أجل المدن الرئيسية: يبدو أن الجيش الروسي يتقدم بثبات في المدن الجنوبية الرئيسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الآن تسيطر بالكامل على مدينة خيرسون الجنوبية المطلة على البحر الأسود، على الرغم من نفي السلطات الأوكرانية ذلك، قائلة إن "بعض الأجزاء تحت سيطرتنا".

وقال رئيس بلدية ماريوبول إن القتال مستمر أيضًا في ماريوبول المجاورة، حيث خلف قصف عنيف عشرات الجرحى. وطوقت القوات الروسية والانفصاليون المدعومون من روسيا المدينة من ثلاث جهات. يأمل الكرملين في أخذ ماريوبول لاستكمال ممر بري يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014 من أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم، بجنوب روسيا.

قصف خاركيف: قصفت المدفعية والصواريخ الروسية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث عدد السكان. أظهرت مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأكدتها CNN، دمارًا كبيرًا في المدينة الواقعة شمال شرق أوكرانيا. أصابت إحدى الضربات مجمعا سكنيا بالقرب من مستشفى، الثلاثاء، بينما تم ضرب قسم الشرطة الإقليمية في خاركيف وجامعة خاركيف الوطنية صباح الأربعاء.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف "المكثف" استمر يوم الأربعاء.

أهداف في كييف: أطلقت القوات الروسية، الثلاثاء، صواريخ بالقرب من برج تلفزيوني في العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من تحذيرها من ضربات "عالية الدقة" على منشآت أخرى مرتبطة بأجهزة الأمن الأوكرانية. أدى الهجوم الصاروخي إلى تدمير أجهزة البث، مما أثار مخاوف من أن روسيا تحاول تدمير البنية التحتية للاتصالات في المدينة.

وقالت الأمم المتحدة إن 136 شخصًا على الأقل، من بينهم 13 طفلاً، قتلوا في أوكرانيا منذ الخميس 24 فبراير/ شباط، على الرغم من أن هذه الأرقام من المرجح أن تقلل من العدد الحقيقي للقتلى.

وقال زيلينسكي إن ما يقرب من 6 آلاف جندي روسي قُتلوا في ستة أيام. لم يعلن الكرملين عن أي عدد من القتلى.