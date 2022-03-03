خبير عسكري: بيلاروسيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في سقوط كييف

مع استعداد كييف للأسوأ.. مراسل CNN ينقل المشهد من قلب المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، يومه السابع، وسط استمرار الضغوط الدولية على موسكو لوقف عملياتها.

وحتى الساعة الـ7 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف (8 صباحا بتوقيت مكة) إليكم أبرز ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية:

- تقدم باتجاه كييف: قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الأربعاء إن القوات الروسية التي تتحرك باتجاه العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك قافلة عسكرية كبيرة، "لا تزال متوقفة". يمكن للقوات أن "تعيد تجميع صفوفها" أو تواجه تحديات مثل نقص الإمدادات والمقاومة الأوكرانية.

- معركة خيرسون: أشار عمدة مدينة خيرسون الجنوبية إلى سقوطها، الأربعاء، قائلاً إن القوات الأوكرانية غادرت. جاء ذلك بعد عدة أيام من القتال العنيف، حيث حاصرت القوات الروسية المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية شمال شبه جزيرة القرم.

- قصف في خاركيف: تعرضت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لقصف مكثف الأربعاء، حيث أصابت ضربات صاروخية روسية ثلاث مدارس على الأقل وكاتدرائية ومتاجر. قُتل عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) أثناء الحصول على الإمدادات في خاركيف يوم الثلاثاء.

- المحادثات الأوكرانية الروسية: ستجرى الجولة الثانية من المحادثات، اليوم الخميس، بين وفدي البلدين، وتنعقد في بيلاروسيا، واستغرقت الجولة الأولى يوم الاثنين خمس ساعات.

- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية: قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، الأربعاء، إنها ستشرع على الفور في تحقيق نشط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.