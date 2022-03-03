ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة لمناطق في أوكرانيا تعرضت لضربات عسكرية روسية مدى الضرر في الأيام الخمسة الأولى من الغزو.

ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي
مجموعة من الناس شوهدت خارج محل بقالة في كييف , plain_textCredit: Maxar Technologies

تم التقاط الصور في 28 فبراير/ شباط بواسطة Maxar Technologies، ومنذ ذلك الحين، منع غطاء سحابي كثيف معظم الأقمار الصناعية من مراقبة أي شيء على الأرض في جميع أنحاء البلاد.

ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي
يبدو أن جسرًا عبر نهر Stryzhen قد تم تدميره , plain_textCredit: Maxar Technologies

تُظهر الصور منازل تحترق في قرية ريفنوبيليا في منطقة تشيرنيف، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (حوالي 50 ميلاً) شمال العاصمة كييف، ويمكن رؤية العشرات من الحفر تنتشر في الحقول المحيطة بالقرية.

ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي
منازل مشتعلة في قرية ريفنوبيليا , plain_textCredit: Maxar Technologies

في تشيرنيهيف، يبدو أن جسرًا عبر نهر ستريزين قد دمر، بينما يبدو أن المباني السكنية والمصنع القريبة قد لحقت بها أضرار. كما شوهدت قافلة عسكرية روسية على طريق قريب.

ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي
بقايا آليات عسكرية روسية محترقة في منطقة سكنية في بوشا , plain_textCredit: Maxar Technologies

تُظهر صور الأقمار الصناعية أيضًا بقايا محترقة لمركبات عسكرية روسية في منطقة سكنية في بوشا، وهي بلدة خارج كييف. يوم الأحد، زعم المسؤولون الأوكرانيون أنهم أحبطوا زحف رتل روسي.

ماذا حصل داخل كييف ومحيطها؟.. 5 صور أقمار صناعية تكشف خفايا الهجوم الروسي
شوهدت حفرة كبيرة في سكاشي , plain_textCredit: Maxar Technologies

في سوكاتشي، وهي بلدة صغيرة على بعد 70 كيلومترًا (حوالي 43.5 ميلًا) شمال غرب كييف، شوهدت حفرة كبيرة في منتصف طريق، مع ظهور منازل قريبة قد تضررت بشكل كبير.

كما التقطت الصور مشاهد من الحياة اليومية وسط الحرب في كل من تشيرنيهيف وكييف، حيث اصطف العشرات من الناس خارج محلات السوبر ماركت.

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