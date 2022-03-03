أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة لمناطق في أوكرانيا تعرضت لضربات عسكرية روسية مدى الضرر في الأيام الخمسة الأولى من الغزو.
تم التقاط الصور في 28 فبراير/ شباط بواسطة Maxar Technologies، ومنذ ذلك الحين، منع غطاء سحابي كثيف معظم الأقمار الصناعية من مراقبة أي شيء على الأرض في جميع أنحاء البلاد.
تُظهر الصور منازل تحترق في قرية ريفنوبيليا في منطقة تشيرنيف، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (حوالي 50 ميلاً) شمال العاصمة كييف، ويمكن رؤية العشرات من الحفر تنتشر في الحقول المحيطة بالقرية.
في تشيرنيهيف، يبدو أن جسرًا عبر نهر ستريزين قد دمر، بينما يبدو أن المباني السكنية والمصنع القريبة قد لحقت بها أضرار. كما شوهدت قافلة عسكرية روسية على طريق قريب.
تُظهر صور الأقمار الصناعية أيضًا بقايا محترقة لمركبات عسكرية روسية في منطقة سكنية في بوشا، وهي بلدة خارج كييف. يوم الأحد، زعم المسؤولون الأوكرانيون أنهم أحبطوا زحف رتل روسي.
في سوكاتشي، وهي بلدة صغيرة على بعد 70 كيلومترًا (حوالي 43.5 ميلًا) شمال غرب كييف، شوهدت حفرة كبيرة في منتصف طريق، مع ظهور منازل قريبة قد تضررت بشكل كبير.
كما التقطت الصور مشاهد من الحياة اليومية وسط الحرب في كل من تشيرنيهيف وكييف، حيث اصطف العشرات من الناس خارج محلات السوبر ماركت.