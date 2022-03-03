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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة لمناطق في أوكرانيا تعرضت لضربات عسكرية روسية مدى الضرر في الأيام الخمسة الأولى من الغزو.

مجموعة من الناس شوهدت خارج محل بقالة في كييف , plain_text Credit: Maxar Technologies

تم التقاط الصور في 28 فبراير/ شباط بواسطة Maxar Technologies، ومنذ ذلك الحين، منع غطاء سحابي كثيف معظم الأقمار الصناعية من مراقبة أي شيء على الأرض في جميع أنحاء البلاد.

يبدو أن جسرًا عبر نهر Stryzhen قد تم تدميره , plain_text Credit: Maxar Technologies

تُظهر الصور منازل تحترق في قرية ريفنوبيليا في منطقة تشيرنيف، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (حوالي 50 ميلاً) شمال العاصمة كييف، ويمكن رؤية العشرات من الحفر تنتشر في الحقول المحيطة بالقرية.

منازل مشتعلة في قرية ريفنوبيليا , plain_text Credit: Maxar Technologies

في تشيرنيهيف، يبدو أن جسرًا عبر نهر ستريزين قد دمر، بينما يبدو أن المباني السكنية والمصنع القريبة قد لحقت بها أضرار. كما شوهدت قافلة عسكرية روسية على طريق قريب.

بقايا آليات عسكرية روسية محترقة في منطقة سكنية في بوشا , plain_text Credit: Maxar Technologies

تُظهر صور الأقمار الصناعية أيضًا بقايا محترقة لمركبات عسكرية روسية في منطقة سكنية في بوشا، وهي بلدة خارج كييف. يوم الأحد، زعم المسؤولون الأوكرانيون أنهم أحبطوا زحف رتل روسي.

شوهدت حفرة كبيرة في سكاشي , plain_text Credit: Maxar Technologies

في سوكاتشي، وهي بلدة صغيرة على بعد 70 كيلومترًا (حوالي 43.5 ميلًا) شمال غرب كييف، شوهدت حفرة كبيرة في منتصف طريق، مع ظهور منازل قريبة قد تضررت بشكل كبير.

كما التقطت الصور مشاهد من الحياة اليومية وسط الحرب في كل من تشيرنيهيف وكييف، حيث اصطف العشرات من الناس خارج محلات السوبر ماركت.