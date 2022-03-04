صور ليلية لأوكرانيا.. ماذا ترى الأقمار الصناعية؟

خبير عسكري: بيلاروسيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في سقوط كييف

مع استعداد كييف للأسوأ.. مراسل CNN ينقل المشهد من قلب المدينة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الجاري، التقطت صور الأقمار الصناعية الليلية الأضواء الساطعة في العاصمة كييف وخاركيف وريفني ومناطق حضرية أخرى.

هذا ما بدت عليه أوكرانيا من الفضاء في ليلة صافية في يناير. , plain_text Credit: Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy/NOAA JPSS VIIRS

تُظهر هذه الصور نفسها الآن أن الدولة أظلمت، وهي تقوّي نفسها ضد هجوم عسكري وحشي وغير مبرر.

تُظهر أضواء الليل من 25 فبراير ظلمة تطغى على البلاد , plain_text Credit: Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy/NOAA JPSS VIIRS

قارنا متوسط ​​منظر الأضواء الليلية لأوكرانيا في يناير/ كانون الثاني إلى 25 فبراير، ووجدنا انخفاضًا كبيرًا في الأضواء في جميع أنحاء البلاد، جزء من ذلك استراتيجي، حيث في مدينة لفيف على سبيل المثال أصدرت السلطات تعليمات بإطفاء الإضاءة بالمدينة كإجراء أمني ضد الغزو الشامل.

مصادر ضوء جديدة مباشرة غرب وشمال كييف بـ28 فبراير, plain_text Credit: Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy/NOAA JPSS VIIRS

ويمكن أن تكشف مقارنة الإضاءة الليلية أيضًا عن مكان حدوث نشاط أرضي غير عادي. إذ تُظهر صور الأقمار الصناعية من 28 فبراير مصادر ضوء جديدة مباشرة غرب وشمال كييف، والتي يمكن أن تُعزى على الأرجح إلى القافلة العسكرية الروسية التي يبلغ طولها 40 ميلًا والتي كانت تتجمع وتستعد للاقتراب من العاصمة.