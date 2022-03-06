دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، إن العالم سيكون مكانا أفضل إذا كان هناك تغيير بنظام روسيا، وذلك في تصريح جديد أدلى به عقب رد موسكو على دعوة لـ"اغتيال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

I challenge Secretary Blinken and the Biden Administration to declare the activities of Putin and his inner circle as war crimes and have the Administration fully support the investigation and prosecution of Putin as a war criminal.

وقال غراهام في تغريدة له على صفحته الرسمية بتويتر: "من الواضح لي أن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا حدث تغيير في النظام في روسيا.. بوتين مجرم حرب يجب أن يذهب - بأيدي الشعب الروسي - بأي وسيلة ممكنة".

وتابع قائلا بتغريدة منفصلة: "أتحدى الوزير بلينكين وإدارة بايدن بإعلان أنشطة بوتين ودائرته الداخلية على أنها جرائم حرب، وجعل الإدارة تدعم بالكامل التحقيق مع بوتين ومقاضاته كمجرم حرب.. أي شيء أقل من ذلك هو إضرار بالشعب الأوكراني والشعب الروسي والنظام العالمي".

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country - and the world - a great service.

وكان غراهام قد اثار تفاعلا واسعا بتغريدة قال فيها: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."

وتابع غراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."

وفي رد على هذه التصريحات قال السفير الروسي بأمريكا، اناتولي انتونوف، وفقا لما نشرته السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضًا ومثيرًا للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية كـ’نجمة مرشدة‘ للبشرية جمعاء، يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".