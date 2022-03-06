بعد دعوته "لاغتيال" بوتين ورد روسيا عليه.. السيناتور ليندسي غراهام يتحدى إدارة بايدن

العالم
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على بعد إنش من فلاديمير بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، إن العالم سيكون مكانا أفضل إذا كان هناك تغيير بنظام روسيا، وذلك في تصريح جديد أدلى به عقب رد موسكو على دعوة لـ"اغتيال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال غراهام في تغريدة له على صفحته الرسمية بتويتر: "من الواضح لي أن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا حدث تغيير في النظام في روسيا.. بوتين مجرم حرب يجب أن يذهب - بأيدي الشعب الروسي - بأي وسيلة ممكنة".

وتابع قائلا بتغريدة منفصلة: "أتحدى الوزير بلينكين وإدارة بايدن بإعلان أنشطة بوتين ودائرته الداخلية على أنها جرائم حرب، وجعل الإدارة تدعم بالكامل التحقيق مع بوتين ومقاضاته كمجرم حرب.. أي شيء أقل من ذلك هو إضرار بالشعب الأوكراني والشعب الروسي والنظام العالمي".

وكان غراهام قد اثار تفاعلا واسعا بتغريدة قال فيها: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."

وتابع غراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."

وفي رد على هذه التصريحات قال السفير الروسي بأمريكا، اناتولي انتونوف، وفقا لما نشرته السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضًا ومثيرًا للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية كـ’نجمة مرشدة‘ للبشرية جمعاء، يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".

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