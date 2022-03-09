دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال التفاعل على "زلة لسان" جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال الحديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، مستمرا خلال الأيام القليلة الماضية.

"بوتين يغزو روسيا.. بايدن يثير الجدل بخطأ جديد" https://t.co/IHvHNY85wW

بايدن أشار إلى أن بوتين يغزو روسيا عوضا عن أوكرانيا في مقطع الفيديو المتداول، حيث قال: "كيف نصل إلى المكان الذي يقرر فيه بوتين أنه سيغزو روسيان لم يحصل شيء مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".

#بايدن رئيس أعظم دولة في العالم يقول كيف قرر بوتين غزو روسيا🤣🤣🤣👇 - https://t.co/GRNGhj5XMk

وكان الرئيس الأمريكي قد اثار تفاعلا بزلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني).."

يقول بايدن هنا : بوتين يغزو روسيا …. https://t.co/z462FZzRw0

ويذكر أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، قالت في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ستنتهي "عندما يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه المغامرة تعرض قيادته للخطر".