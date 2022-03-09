زلة لسان جديدة لبايدن بحديث عن قرار من بوتين وسط تفاعل مستمر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال التفاعل على "زلة لسان" جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال الحديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، مستمرا خلال الأيام القليلة الماضية.

بايدن أشار إلى أن بوتين يغزو روسيا عوضا عن أوكرانيا في مقطع الفيديو المتداول، حيث قال: "كيف نصل إلى المكان الذي يقرر فيه بوتين أنه سيغزو روسيان لم يحصل شيء مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".

وكان الرئيس الأمريكي قد اثار تفاعلا بزلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني).."

ويذكر أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، قالت في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ستنتهي "عندما يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه المغامرة تعرض قيادته للخطر".

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