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(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين، الأربعاء، إن "غالبية" القوات الجوية الأوكرانية لا يزال "سليمة وقابلة للتشغيل".

وقال المسؤول "لديهم طائرات ثابتة الجناحين متاحة لهم، ولا تزال غالبية أسطولهم سليما وقابلا للتشغيل"، مُضيفًا أن المجال الجوي فوق أوكرانيا لا يزال "محل نزاع".

وقال المسؤول إن سبب بقاء المجال الجوي فوق أوكرانيا "موضع نزاع" هو أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية "لا تزال قابلة للتشغيل" و "فعالة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن 90٪ من المطارات العسكرية الأوكرانية متوقفة عن العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في رسالة بالفيديو: "لا يوجد عمليًا أي طيارين أوكرانيين مدربين من الدرجة الأولى والثانية. حتى الآن، تم تسجيل محاولات لطلعات جوية واحدة بواسطة طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

في حين قال المسؤول الأمريكي: "لدى الروس مظلات صواريخ أرض جو تغطي فعليًا الدولة بأكملها".

وحول الاقتراح المقدم من بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرة ميغ-29، قال المسؤول إن هذه الأنواع من الصفقات هي "القرار السيادي" لكل دولة تقرر القيام بشيء من هذا القبيل.

وقال المسؤول: "إذا أرادت دولة أخرى النظر في توفير الطائرات، فأنا أعني أن هذا قرار سيادي يمكنهم اتخاذه ويجب عليهم اتخاذه بأنفسهم وبالتشاور مع أوكرانيا".