شاهد.. ماذا قالت متحدثة البيت الأبيض عن إشادة ترامب بتصرف بوتين مع أوكرانيا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، وفق ما قالته وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لـCNN، الخميس.

وقالت تروس إن استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون "خطأ فادحا من الجانب الروسي يضاف إلى الأخطاء الفادحة السابقة التي ارتكبها بوتين"، حسب قولها.

وأتت تصريحات وزيرة خارجية بريطانيا بعد تحذير صادر عن البيت الأبيض باحتمال استخدام روسيا الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا بشكل مباشر أو عن طريق عملية توكيل جهة مجهولة باستخدامها.

وأضافت تروس قائلة: "لقد رأينا روسيا تستخدم هذه الأسلحة من قبل في ساحات قتال أخرى"، لتعيد ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، التي لفتت إلى سجل روسيا في هذا الصدد، كما أنه نفت المزاعم الروسية التي اتهمت أمريكا بصنعة أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها متأكدة من أن روسيا "ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا" وذلك بعد أن فشلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بالاعتراف بوجود جرائم حرب روسية، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي في بولندا.

وعند سؤالها عما إذا كان يجب على واشنطن أن تصعد لهجتها تجاه موسكو، قالت تروس: "نحن نعمل مع حلفائنا بما في ذلك الولايات المتحدة على هذا الموضوع"، حسب تعبيرهأ.