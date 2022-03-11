كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها "ماكسار تيكنولوجيز"، الخميس، أن الرتل العسكري الروسي شمال غرب كييف والذي كان ممتدا لأكثر من 40 ميلاً (أكثر من 64 كيلومترًا) قد تشتت إلى حد كبير وأعيد انتشاره.
وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت بالتحديد الساعة 11:37 صباحًا بتوقيت كييف (4.37 صباحًا بالتوقيت الشرقي) الخميس، أن بعض عناصر الرتل قد "أعادوا تموضعهم" في الغابات والمناطق المحاطة بالأشجار بالقرب من لوبيانكا بأوكرانيا، وفقًا لماكسار.
وإلى الشمال من قاعدة أنتونوف الجوية في هوستوميل بأوكرانيا شوهدت المركبات العسكرية الروسية جالسة على الطرق في المناطق السكنية في بلدة أوزيرا - على بعد 17 ميلاً شمال غرب كييف.
وشوهدت المدفعية ومركبات أخرى يتم سحبها وهي تحتمي في بقع متفرقة من الأشجار بالقرب من لوبيانكا - على بعد حوالي ثلاثة أميال شمال غرب قاعدة أنتونوف الجوية.
وفي بريستيانكا نحو 10 أميال غرب القاعدة الجوية - شوهد عدد من شاحنات الوقود، وما تقوله ماكسار أنها تبدو قاذفات صواريخ متعددة متمركزة في حقل بالقرب من الأشجار.