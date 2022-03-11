كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها "ماكسار تيكنولوجيز"، الخميس، أن الرتل العسكري الروسي شمال غرب كييف والذي كان ممتدا لأكثر من 40 ميلاً (أكثر من 64 كيلومترًا) قد تشتت إلى حد كبير وأعيد انتشاره.

كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف
شوهدت مركبات عسكرية روسية على طرق في مناطق سكنية في بلدة أوزيرا بأوكرانيا - على بعد 17 ميلاً شمال غرب كييف. , plain_textCredit: Maxar Technologies

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت بالتحديد الساعة 11:37 صباحًا بتوقيت كييف (4.37 صباحًا بالتوقيت الشرقي) الخميس، أن بعض عناصر الرتل قد "أعادوا تموضعهم" في الغابات والمناطق المحاطة بالأشجار بالقرب من لوبيانكا بأوكرانيا، وفقًا لماكسار.

كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف
وفي بريستيانكا نحو 10 أميال غرب القاعدة الجوية - شوهد عدد من شاحنات الوقود، وما تقوله ماكسار أنها تبدو قاذفات صواريخ متعددة متمركزة في حقل بالقرب من الأشجار., plain_textCredit: Maxar Technologies

وإلى الشمال من قاعدة أنتونوف الجوية في هوستوميل بأوكرانيا شوهدت المركبات العسكرية الروسية جالسة على الطرق في المناطق السكنية في بلدة أوزيرا - على بعد 17 ميلاً شمال غرب كييف.

كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف
جنوب شرق إيفانكيف - نهاية القافلة التي يزيد طولها عن 40 ميلًا - لا يزال هناك عدد من الشاحنات والمعدات على الطريق , plain_textCredit: Maxar Technologies

وشوهدت المدفعية ومركبات أخرى يتم سحبها وهي تحتمي في بقع متفرقة من الأشجار بالقرب من لوبيانكا - على بعد حوالي ثلاثة أميال شمال غرب قاعدة أنتونوف الجوية.

كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف
وفقًا لماكسار ، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن بعض عناصر القافلة قد "أعادوا تموضعهم" في الغابات والمناطق المحاطة بالأشجار بالقرب من لوبيانكا ، أوكرانيا. , plain_textCredit: Maxar Technologies

وفي بريستيانكا نحو 10 أميال غرب القاعدة الجوية - شوهد عدد من شاحنات الوقود، وما تقوله ماكسار أنها تبدو قاذفات صواريخ متعددة متمركزة في حقل بالقرب من الأشجار.

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