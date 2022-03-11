فيديو ضحك "هستيري" لنائب رئيس أمريكا كامالا هاريس بعد سؤال عن أوكرانيا يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس البولندي، أندري دودا، خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو.

ويوجه سؤال لهاريس خلال المؤتمر الصحفي جاء نصه: "أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر غير محضر لذلك وانه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية، أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور تفصيلية أخرى لبناء هيكل دائم وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا اريد أن أعلم إذا إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟".

تلا السؤال لحظات صمت نظر فيها كل من المسؤولين لبعضهما البعض قبل أن تقول هاريس "حسنا.. الصديق في وقد الحاجة هو صديق حقيقي.." قبل أن تبدأ بالضحك.

وخلال المؤتمر الصحفي قالت هاريس: "ليس لدي أدنى شك في أن عيون العالم تتجه إلى هذه الحرب وما فعلته روسيا فيما يتعلق بهذا العدوان وهذه الفظائع".

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