دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس البولندي، أندري دودا، خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو.

توضيح المرأة التي تضحك بهستريا هنا👇بعد سؤالها عن أزمة اوكرانيا هي نائبة القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة الامريكية، وهذا هو أكثر ما يرعب قادة جيش روسيا https://t.co/1APvG2koVo

ويوجه سؤال لهاريس خلال المؤتمر الصحفي جاء نصه: "أريد أن أسألك عن تقارير نقلها زميل لي هنا في بولندا تحدث مؤخرا مع عمدة أكبر بلدة حدودية والذي قال له إن نظام اللجوء غير مستقر غير محضر لذلك وانه سينهار ويمكنه (النظام) العمل لأسبوعين ولكن ليس بلا نهاية، أتساءل إن كانت الولايات المتحدة ستقوم بأمور تفصيلية أخرى لبناء هيكل دائم وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتحضير مكان للاجئين الأوكرانيين؟.. وللرئيس دودا اريد أن أعلم إذا إن كنت تعتقد وإن كنت قد طلبت من أمريكا استقبال المزيد من اللاجئين؟".

نائبة الرئيس بايدن السيدة كامالا هاريس ابدا في الضحك بشكل محرج عندما سُئلت عن أزمة اللاجئين الأوكرانيين. حقيقة أحيانا مخرجات الديموقراطية ضعيفة جدًا وليست ذات قدرة على القيادة. https://t.co/9FJdfs0Vo0

تلا السؤال لحظات صمت نظر فيها كل من المسؤولين لبعضهما البعض قبل أن تقول هاريس "حسنا.. الصديق في وقد الحاجة هو صديق حقيقي.." قبل أن تبدأ بالضحك.

Desperate, fleeing refugees...so funny. Makes one sick to see. How did she get her job? https://t.co/fMwfGxNG9V

وخلال المؤتمر الصحفي قالت هاريس: "ليس لدي أدنى شك في أن عيون العالم تتجه إلى هذه الحرب وما فعلته روسيا فيما يتعلق بهذا العدوان وهذه الفظائع".