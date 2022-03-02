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رئيس أوكرانيا بمقابلة حصرية مع CNN: سنرى إن كانت روسيا تريد السلام حقًا أم تضيع الوقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ"زلة لسان" جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

LMFAO Kamala appears to mouth “Ukrainian” when Joe Biden said Iranian. https://t.co/E28NEmiPOv

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدى أن بايدن قال "الشعب الإيراني"، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: ""بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."

بايدن: بوتين بإمكانه تطويق كييف بالدبابات لكنه لن يحظى بحب الإيرانيين. يقصد الأوكرانيين. علامات عدم الارتياح تعلو وجه نائبته كامالا هاريس التي لاحظت هذا الخطأ الغريب. #Biden https://t.co/ju6Q7yMevE

وتناول بايدن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، قال: "أعرف أن الأخبار عما يحدث قد تبدو مقلقة للأمريكيين، ولكني أريدكم أن تعلموا أننا سنكون على ما يرام".

La cara de Kamala Harris cuando Biden dice iraníes en lugar de ucranianos. https://t.co/fFYHpjcC7H

وخاطب الأمريكيين: "سأكون صادقًا معكم، كما وعدت دائمًا أنني سأكون كذلك غزو الدكتاتور الروسي (فلاديمير بوتين) لدولة أجنبية سيكون له تكاليف في جميع أنحاء العالم".

وأعلن بايدن رسميًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها وافقوا على ضخ 60 مليون برميل من احتياطياتهم، للتخفيف من تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا على أسعار الوقود، وقال بايدن:"سنستخدم كل أداة لدينا لحماية الشركات والمستهلكين الأمريكيين".