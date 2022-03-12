استخبارات بريطانية تكشف مدى قرب القوات الروسية عن كييف بأحدث تقدير

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت في أحدث تقييم استخباراتي لها، إن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية يقع حاليًا على بعد حوالي 25 كيلومترًا (15.5 ميلًا) من وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت الوزارة: "تشتت عناصر من الرتل العسكري الروسي الكبير شمال كييف، ومن المرجح أن يدعم هذا محاولة روسية لتطويق المدينة. وقد تكون أيضًا محاولة من جانب روسيا لتقليل تعرضها للهجمات المضادة الأوكرانية، التي تسببت في خسائر كبيرة".

وتابعت الوزارة البريطانية أن المدن الرئيسية الأخرى بأوكرانيا، خاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة من قبل القوات الروسية.

أفادت فرق CNN في كييف عن وقوع انفجارات في الساعات الأولى من صباح السبت، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات عبارة عن ضربات روسية أو أوكرانية.