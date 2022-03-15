"كمين منظم".. فيديو يظهر ما يبدو أنها غارة أوكرانيا على دبابات روسية خارج العاصمة كييف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأ القصف الروسي يستهدف مواقع مدنية في العاصمة الأوكرانية، كييف، التي تقبع تحت الحصار منتظرة مصيرها المجهول بعد 20 يوما على بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، نستعرض فيما يلي كل ما تحتاج معرفته عن آخر تطورات الأوضاع في كييف.

قتلى مدنيين

أعلنت فرق الإغاثة في العاصمة الأوكرانية عن مقتل شخصين في قصف استهدف منطقة سكنية غرب العاصمة، الثلاثاء.

ضرب القصف المدفعي مبنى سكنيا يتكون من 15 طابق، ووُجد شخصان قتيلان على الفور في المبنى في حين أُنقذ 46 آخرون، وفقا لفرق الطوارئ.

وأكدت الطوارئ الأوكرانية أن مبنى آخر مكون من 9 طوابق تعرض لأضرار طفيفة بسبب غارة أخرى.

قُصفت الأحياء السكنية في معظم أنحاء كييف، إذ تعرضت المدينة للاستهداف من الشرق والشمال والغرب، وفصلت ساعة بين كل اتجاه.

زيارة أصدقاء

أعلن رؤساء الوزراء في بولندا وسلوفينيا والتشيك عزمهم إجراء زيارة إلى كييف لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، وفقا لبيان صادر عنهم.

وجاء في البيان: "الهدف من هذه الزيارة التأكيد على الدعم اللامحدود من جانب الاتحاد الأوروبي لسيادة واستقلال أوكرانيا، والهدف أيضا تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا وشعبها"، حسب تعبيرهم.

أصوات الانفجارات تسبق المفاوضات

سُمع دوي انفجارات قوي جدا في مركز العاصمة الأوكرانية، فجر الثلاثاء، وفق ما رصده فريق CNN الموجود على الأرض.

ومن المنتظر أن يعقد الجانبان الأوكراني والروسي جولة جديدة من المفاوضات الثلاثاء على أمل، يبدو بعيد المدى، لوقف غزو بوتين وقواته للأراضي الأوكرانية.

أصابة مراسل

تعرض مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بنجامين هال، لإصابة نُقل على إثرها إلى المستشفى أثناء تغطيته الأحداث في إحدى ضواحي كييف.