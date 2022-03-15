الرئيس الأوكراني يقدم عرضا للجنود الروس: "فرصة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في مقطع فيديو نشره عبر تلغرام، الجنود الروس المشاركين في غزو أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للجنود الروس: "استمعوا إلى بعناية شديدة، لقد فهمتم كل شيء لن تأخذوا أي شيء من أوكرانيا، سوف تقضوا على الكثير من الأرواح ولكنكم ستقضون على حياتكم كذلك"، وأضاف: "لكن لماذا تموتون؟ لأجل ماذا؟ أعلم أنكم تريدون البقاء على قيد الحياة ".

وقال فولوديمير زيلينسكي إن السلطات الأوكرانية تستمع لاعتراضات الجنود الروس خلال محادثاتهم، وذكر: "نسمع ما تفكرون به حقًا حول هذه الحرب العبثية، وحول هذا العار، وحول حالتكم، وكلامكم مع بعضكم البعض ومع عائلاتكم، نسمع كل شيء، ونستخلص النتائج. نحن نعرفكم".

وعرض الرئيس الأوكراني على الجنود الروس ما وصفها بـ"الفرصة"، وقال زيلينسكي: "بالنيابة عن الشعب الأوكراني، أعطيكم فرصة، فرصة للبقاء على قيد الحياة، إذا استسلمتم لقواتنا، فسوف نعاملكم بالطريقة التي يُفترض أن يعامل بها الناس بشكل لائق، اختاروا".

وزعم زيلينسكي، دون تقديم أدلة، أن "روسيا فقدت 80 طائرة حربية ومئات الطائرات الهليكوبتر"، وذكر أن المعدات العسكرية التي تركها الجنود الروس الذي "فروا من المعركة تحمي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي: "اليوم، القوات الروسية هي في الحقيقة أحد موردي المعدات لجيشنا لا يمكنهم تخيل مثل هذا الشيء حتى في الكابوس".