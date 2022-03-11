بعد التصريحات التركية.. الكرملين يعلن موقفه من لقاء بوتين وزيلينسكي

بايدن يصف بوتين بالطاغية: التكاليف ستكون أعلى إذا لم نتعامل معه الآن

بوتين من وسط مضيفات طيران: العقوبات تعادل إعلان حرب.. وشكرا لله أن هذا لم يحدث بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يستبعد الكرملين إجراء لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الجمعة، لكنه أشار إلى أهمية أن يمهد وفدا المفاوضات من البلدين لهذا الاجتماع كي يخرج الرئيسان بنتائج ملموسة منه.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميرتي بيسكوف للصحفيين الجمعة: "لا أحد يستبعد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، نظريا الأمر ممكن"، وذلك في إطار تعليقه على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الذي قال فيها إن اللقاء يمكن أن يُعقد في المستقبل القريب، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وأضاف بيسكوف قائلا: "أولا، يجب على الوزراء والوفدين القيام بعملهم للتأكد من الرئيسين لن يلتقيا لمجرد اللقاء وتبادل الحديث بل للخروج بنتائج"، حسب تعبيره.

وأردف المسؤول الروسي الذي طالته عقوبات أمريكا قائلا: "موقف روسيا ليس سريا لقد تمت صياغته ووضعه على الطاولة أمام المفاوضين الأوكران، ننتظر توضيحاتهم".