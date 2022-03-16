فيديو تصريح غريب من بايدن وتصحيحه من "خلف الكواليس" يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتصحيحه من "خلف الكواليس" الأمر الذي اثار تفاعلا.

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول أن "زوج السيدة الأولى قد أصيب بكورونا" قبل أن يصححه أحد من خلف الكواليس بأنه زوج السيدة الأولى (السيدة الأولى هو لقب يطلق على زوجة الرئيس الأمريكي).

وكانت "زلّة" لسان سابقة لبايدن في حادثتين منفصلتين خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا قد أثارتا تفاعلا واسعا.

بايدن أشار في أحد مقاطع الفيديو إلى أن بوتين يغزو روسيا عوضا عن أوكرانيا في مقطع الفيديو المتداول، حيث قال: "كيف نصل إلى المكان الذي يقرر فيه بوتين أنه سيغزو روسيان لم يحصل شيء مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".

وكان الرئيس الأمريكي قد اثار تفاعلا بزلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني).."

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