فيديو تصريح غريب من بايدن وتصحيحه من "خلف الكواليس" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتصحيحه من "خلف الكواليس" الأمر الذي اثار تفاعلا.

بايدن قال "زوج السيدة الأولى أصيب بكورونا” اضطر أحد الحضور لتنبيهه أنه يقصد نفسه لا تدري هل تضحك على رئيس يفشل اعلام امريكا الحكومي بالتغطية على كوارثه منذ أكثر من عام، أو تضحك على صحفيي الإعلام الحر الذين يضحكون على أمر تافه تستحيل التغطية على ما يراه الأعمى أيها الإعلام الحر https://t.co/N3LkkfDvfc

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول أن "زوج السيدة الأولى قد أصيب بكورونا" قبل أن يصححه أحد من خلف الكواليس بأنه زوج السيدة الأولى (السيدة الأولى هو لقب يطلق على زوجة الرئيس الأمريكي).

وكانت "زلّة" لسان سابقة لبايدن في حادثتين منفصلتين خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا قد أثارتا تفاعلا واسعا.

"بوتين يغزو روسيا.. بايدن يثير الجدل بخطأ جديد" https://t.co/IHvHNY85wW

بايدن أشار في أحد مقاطع الفيديو إلى أن بوتين يغزو روسيا عوضا عن أوكرانيا في مقطع الفيديو المتداول، حيث قال: "كيف نصل إلى المكان الذي يقرر فيه بوتين أنه سيغزو روسيان لم يحصل شيء مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".

وكان الرئيس الأمريكي قد اثار تفاعلا بزلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني).."