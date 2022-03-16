بيلوسي تثير تفاعلا بتصريحات عن "فخ" بوتين والحرب العالمية الثالثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصريحات لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكية تطرقت فيها للأزمة الأوكرانية والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

تنويه هام هذا الفيديو👇ليس جزءا من البرنامج الكوميدي الشهير SNL هذا فيديو حقيقي لنانسي بيلوسي تتحدث عن أخطر أزمة عالمية https://t.co/ndj31UP3nI

وتداول النشطاء مقطعا من الكلمة التي أدلت بها بيلوسي والتي أشار فيه نشطاء إلى ما بدا بالمقطع وكأن بيلوسي تواجه صعوبة في توضيح رأيها.

I can’t imagine why Putin chose this moment to invade https://t.co/u3fOG2Ph4d

وقالت بيلوسي في مقطع الفيديو المتداول: "يعلمون أننا لا يمكننا الذهاب هناك، بوتين يحاول نصب فخ لتكون بداية الحرب العالمية الثالثة، بوتين قال بصورة غير مسؤولة عن استخدام أسلحة غير مسموحة بها وفقا لمعاهدة جينيف بوتين هو من يهدد باستخدام أسلحة كيماوية ونووية وغيرها.."

"I did good with words" -Drunk Pelosi https://t.co/o1Wpk2NgbC

ويذكر أن بيلوسي أثارت تفاعلا في وقت سابق بعد حركة بيديها خلال خطاب "حالة الاتحاد" الذي أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تساؤلات، حيث قامت بضم قبضتيها معا كما لو أنها كانت تنوي البدء بالتصفيق قبل أن تبدأ بفركهما معا خلال حديث الرئيس الأمريكي عما واجهه الجنود الأمريكيون عن المخاطر العديدة التي واجهوها في أفغانستان.