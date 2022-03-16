(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، الأربعاء، فيما تكثف روسيا هجومها على أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين "أعتقد أنه مجرم حرب".

يعكس تصريح بايدن تحولًا عن موقف الإدارة الأمريكية السابق. وكان المسؤولون، بمن فيهم بايدن، قد توقفوا في السابق عن القول بأن جرائم حرب تُرتكب في أوكرانيا، مستشهدين بالتحقيقات الجارية حول ما إذا كان يمكن استخدام هذا المصطلح.

لكن المسؤولين أوضحوا أنهم يعتقدون أن "الفظائع جارية"، وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين سيشكل جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بعد ذلك "تصريحات الرئيس تتحدث عن نفسها". وقالت إن بايدن كان "يتحدث من القلب".

وقالت إن التحقيقات الجارية في وزارة الخارجية في جرائم الحرب ما زالت جارية.

وقال بايدن في البداية "لا" عندما سُئل عما إذا كان بوتين مجرم حرب، لكنه عاد إلى مجموعة من المراسلين على الفور لتوضيح ما تم طرحه. عندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان بوتين مجرم حرب، أجاب بالإيجاب.