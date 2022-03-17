ما هو الطابور الخامس الذي لفت له بوتين بخطاب هاجم فيه الروس "الخونة"؟

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—هاجم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المواطنين الروس الموالين للغرب واصفا إياهم بـ"الخونة" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الروسي، الأربعاء، حيث قال: "سيحاول الغرب الاعتماد على ما يسمى بالطابور الخامس، على الخونة الوطنيين، وعلى أولئك الذين يكسبون المال هنا معنا ولكنهم يعيشون هناك.. وأعني ’العيش هناك‘ ليس بالمعنى الجغرافي للكلمة، ولكن وفقًا لأفكارهم، وعيهم الخاضع".

ويشير مصطلح "الطابور الخامس" عادة إلى المتعاطفين مع الأعداء وقد نشأ خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وأضاف الرئيس الروسي أن هؤلاء الأشخاص "لا يمكنهم العيش بدون المحار والحرية الجنسية".

وغالبًا ما ألقى الرئيس الروسي، الذي تعثرت قواته في أوكرانيا وتواجه بلاده كارثة اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، باللوم على التأثيرات الغربية فيما يحدث ببلاده.