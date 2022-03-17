تفاعل على تصريح بوتين "لن نركع".. ودبلوماسي أمريكي سابق: أمامه خياران

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها أكد على أن بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية.

أعتقد أنه محق أنه داخل الفخ (الذي خلقه). سوف ينتصر أو يخسر ، وليس لديه خيار آخر سهل. أي من الخيارين ممكن على الرغم من احتمالية هزيمته تزداد كل يوم. https://t.co/mFaXZJL9Sk

جاء ذلك في كلمة لبوتين خلال اجتماع حكومي بشأن المسائل الاقتصادية، حيث أكد أن "روسيا لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف"، معتبرا أن "سعي كييف لامتلاك أسلحة نووية يُعد خطرا مباشرا على روسيا.." متهما الغرب "بدفع أوكرانيا لإراقةِ الدماء عبر مدها بالأسلحة والمرتزقة"، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الحكومية.

يمكن القول إن أمريكا "هُزمت" في فيتنام وأفغانستان. ودفعت ثمنا بشريا وماليا باهظا. لكن على الرغم من تراجع القوة ، ظلت الدولة والبنية الأمريكية على حالها. تبدو روسيا أكثر هشاشة.

من جهته علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على تصريحات بوتين بتغريدة قال فيها: " أعتقد أنه محق أنه داخل الفخ (الذي خلقه). سوف ينتصر أو يخسر، وليس لديه خيار آخر سهل. أي من الخيارين ممكن على الرغم من احتمالية هزيمته تزداد كل يوم".

ملخص كلام بوتين قبل قليل.. - نحن نعيش في عالم كاذب - حرية الصحافة في الغرب مزيفة - الغرب متعجرف - لا نهدف لاحتلال أوكرانيا - سلاح العقوبات الغربية ارتد ضدها سلباً - لن نستسلم ولن نركع للغرب https://t.co/ymkWHJVbpu

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي السابق بتغريدة منفصلة: "يمكن القول إن أمريكا ’هُزمت‘ في فيتنام وأفغانستان.. ودفعت ثمنا بشريا وماليا باهظا.. لكن على الرغم من تراجع القوة، ظلت الدولة والبنية الأمريكية على حالها. تبدو روسيا أكثر هشاشة".