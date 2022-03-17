تفاعل على تصريح بوتين "لن نركع".. ودبلوماسي أمريكي سابق: أمامه خياران

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها أكد على أن بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية.

جاء ذلك في كلمة لبوتين خلال اجتماع حكومي بشأن المسائل الاقتصادية، حيث أكد أن "روسيا لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف"، معتبرا أن "سعي كييف لامتلاك أسلحة نووية يُعد خطرا مباشرا على روسيا.." متهما الغرب "بدفع أوكرانيا لإراقةِ الدماء عبر مدها بالأسلحة والمرتزقة"، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الحكومية.

من جهته علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على تصريحات بوتين بتغريدة قال فيها: " أعتقد أنه محق أنه داخل الفخ (الذي خلقه). سوف ينتصر أو يخسر، وليس لديه خيار آخر سهل. أي من الخيارين ممكن على الرغم من احتمالية هزيمته تزداد كل يوم".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي السابق بتغريدة منفصلة: "يمكن القول إن أمريكا ’هُزمت‘ في فيتنام وأفغانستان.. ودفعت ثمنا بشريا وماليا باهظا.. لكن على الرغم من تراجع القوة، ظلت الدولة والبنية الأمريكية على حالها. تبدو روسيا أكثر هشاشة".

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