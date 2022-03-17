من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، إلى الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع الروسي الغربي بأوكرانيا مشيرا إلى أن نهاية الصراع هو واحدة من ثلاث نتائج لا رابع لها على حد تعبيره.

1)في تقديري،وهو يحتمل الصواب والخطأ،فإن نهاية الصراع الروسي الغربي (الأميركي) على أوكرانيا هو واحدة من ثلاث نتائج لا رابع لها:عودة أوكرانيا إلى الفلك الروسي الذي تنتمي له تاريخيا وجيوسياسيا، أو الدوران في الفلك الأميركي الغربي،وهذا أمر مستبعد تماما،فبوتين اجتاح أوكرانيا لمنع ذلك

جاء ذلك بسلسلة تغريدات للحمد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "في تقديري، وهو يحتمل الصواب والخطأ، فإن نهاية الصراع الروسي الغربي (الأميركي) على أوكرانيا هو واحدة من ثلاث نتائج لا رابع لها: عودة أوكرانيا إلى الفلك الروسي الذي تنتمي له تاريخيا وجيوسياسيا، أو الدوران في الفلك الأميركي الغربي، وهذا أمر مستبعد تماما، فبوتين اجتاح أوكرانيا لمنع ذلك.."

وتابع قائلا: "حتى لو اقتضى الأمر دخول مواجهة مباشرة مع أميركا، أو حرب نووية لا تبقي ولا تذر، وحينها تسقط كل الاحتمالات.. الاحتمال الأقرب هو أن ترفع أميركا يدها عن أوكرانيا، كما فعلت ذلك من قبل في بلدان ومناطق أخرى من العالم، مقابل تنازلات روسية بسيطة لحفظ ماء الوجه الغربي، ثم تبدأ ملامح النظام.."

وأضاف: "الجديد في التبلور، الذي لن تكون فيه أميركا الطرف الأقوى، بل طرف ضمن أطراف متعددة. روسيا، وخلافا لمعظم التوقعات، لن تكون الطرف الخاسر في هذا النزاع، رغم ضعف مكونات القوة لديها مقارنة بالغرب.. أما أوكرانيا، فهي في النهاية ليست إلا ورقة من أوراق لعبة البوكر الدولية وانتهت مهمتها.."