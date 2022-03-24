"قوة قلبت مجرى التاريخ".. بايدن يعزي بوفاة مادلين أولبرايت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مادلين أولبرايت، التي شغلت في السابق منصب وزيرة خارجية أمريكا، بأنها "قوة قلبت مجرى التاريخ"، وذلك بعد إعلان وفاتها، الأربعاء.

وقال بايدن في بيان: "وجدت مادلين، عندما كانت فتاة صغيرة، موطناً في الولايات المتحدة، بعد أن فرت عائلتها من موطنها الأصلي في تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية وسقوط الستار الحديدي في جميع أنحاء وسط أوروبا وشرقها. وكان والدها، وهو دبلوماسي، أدرجه النظام السوفيتي على لائحة المطلوبين. وأمضت بقية أيامها في الدفاع عن الحرية حول العالم والدفاع عن الذين عانوا من القمع".

وتابع قائلا: "لقد كانت مهاجرة فرت من الاضطهاد. وقد كانت لاجئة بحاجة إلى ملاذ آمن. وكانت، مثل الكثيرين قبلها، ومن بعدها، أمريكية بفخر.. لقد قامت بتحد التقاليد وكسر الحواجز مرارا وتكرارا لجعل هذا البلد الذي أحبته أفضل. وعملت بلا كلل بصفتها الأم المخلصة لثلاث بنات محبوبات على تربيتهن وحصلت على درجة الدكتوراه وبدأت حياتها المهنية. ونقلت مواهبها أولا إلى مجلس الشيوخ كموظفة للسيناتور إدموند موسكي وتلاها العمل في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس كارتر. ثم عملت في الأمم المتحدة حيث شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة. ودخلت التاريخ في الختام كأول امرأة وزيرة للخارجية عندما عينها الرئيس كلينتون".

وأضاف: "واستمرت الوزيرة أولبرايت، وهي الباحثة والمعلمة والمؤلفة الأكثر مبيعا وسيدة الأعمال التي حققت نجاحا بعد ذلك، في تقديم المشورة لرؤساء وأعضاء الكونغرس بمهارة لا مثيل لها وفطنة دبلوماسية. واستخدمت في كل دور ذكاءها الشديد وذكائها الحاد، وغالبا ما استخدمت – مجموعتها التي لا مثيل لها من الدبابيس، – لتعزيز الأمن القومي لأمريكا وتعزيز السلام في جميع أنحاء العالم. ولم يكن لدى أمريكا من نصير أكثر التزاما للديمقراطية وحقوق الإنسان من الوزيرة أولبرايت، التي كانت تعرف شخصياً وكتبت بقوة عن مخاطر الاستبداد".

واستطرد: "لقد كان العمل مع الوزيرة أولبرايت خلال التسعينات من بين النقاط البارزة في مسيرتي المهنية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال فترة عضويتي في لجنة العلاقات الخارجية. وعندما أعاد العالم تشكيل نفسه في أعقاب الحرب الباردة، كنا شركاء وأصدقاء نعمل على الترحيب بالديمقراطيات المحررة حديثا في حلف الناتو ومواجهة أهوال الإبادة الجماعية في البلقان.. عندما أفكر في مادلين سأتذكر إيمانها الشديد بأن ’أمريكا هي الأمة التي لا غنى عنها‘ لم تبتعد الوزيرة أولبرايت في السنوات التي تلت تركها للحكومة عن هذا الاعتقاد. فواصلت، كرئيسة للمعهد الديمقراطي الوطني لأكثر من عقدين، ومن خلال المنظمات الأخرى التي تقدم لها المشورة، الدفاع عن المبادئ الديمقراطية باعتبارها ذات أهمية حيوية لمصالح أمريكا في الحرية والازدهار والأمن".

وخلص الرئيس الأمريكي للقول: "سأفتقدها أنا وزوجتي جيل كثيرا ونحن نرسل تعازينا وصلواتنا إلى بناتها، آليس وآن وكاتي، وشقيقتها كاثي وشقيقها جون وكذلك أحفادها الستة وأبناء إخوتها".