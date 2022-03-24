دبلوماسي روسي: عند التعامل مع قوة نووية عليك حساب كل النتائج

(CNN)-- قال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه "يجب عند التعامل مع قوة نووية، أن تحسب كل النتائج المحتملة".

وذكر بوليانسكي، خلال مقابلة مع شبكة سكاي نيوز بثت يوم الأربعاء: "إذا تم استفزاز روسيا من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذا تعرضت روسيا لهجوم من الناتو، فأنا لا أعرف نحن قوة نووية، فلماذا لا؟"

وعندما سألت المذيعة مارثا كيلنر، الدبلوماسي روسي، عما إذا كان هذا "أمرا مشروعًا"، أجاب بوليانسكي: "لا أعتقد أنه الشيء الصحيح لقوله ولكن ليس من الصواب تهديد روسيا أو تتدخل في شؤونها، لذلك عندما تتعامل مع قوة نووية بالطبع عليك حساب جميع النتائج المحتملة لسلوكك ".

وبسؤاله عما إذا كانت روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، قال الدبلوماسي الروسي إن بلاده لا ترتكب جرائم حرب، مضيفا: "بالطبع ليس الأمر متروكا لي للتقييم لست هناك ، وأنتي لست هناك، أنتي تشاهدين مقاطع فيديو تعتبر أخبارا كاذبة".

وعندما عرضت عليه كيلنر صورا لمباني سكنية أصيبت بالنيران في ماريوبول، سألها بوليانسكي: "كيف تعرفين أنها صواريخ روسية؟ يمكن أن تأتي بسهولة من أوكرانيا"، وأضاف، دون تقديم أدلة: "لديهم قاذفات صواريخ خاصة بهم، والعديد من الحالات التي أعرف أنها جاءت بسبب صواريخ أوكرانية نفسها".